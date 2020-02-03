شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال عقد إنشاء خمسة مراكز بيئية متكاملة والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة المكلف د.عبدالرحمن الطريقي أن اكتمال منظومة عقد إنشاء المراكز يأتي تحقيقا لأهم محاور رؤية المملكة الشاملة 2030، نحو مجتمع حيوي في بيئة عامرة تحقق استدامة بيئية ووطنا طموحا يحافظ على موارده الطبيعية، ويعد إيذانا بعهد جديد في حماية وازدهار واستدامة البيئة في المملكة، في ظل الضغوط التي تتعرض لها البيئة ومصادرها الطبيعية، نتيجة التزايد في عدد السكان والنمو الكبير في القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمات.

ويحقق التطلعات والاستدامة المتكاملة للبيئة والاقتصاد والرفاه الاجتماعي.

ورفع الطريقي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ولوزير البيئة والمياه والزراعة والمواطنين بمناسبة اكتمال عقد إنشاء المراكز البيئية المتكاملة الخمسة، والموافقة على تعيين أعضاء مجالس إداراتها وتعيين الرؤساء التنفيذيين لها. وكان مجلس الوزراء قد قرر إنشاء خمسة مراكز بيئية متكاملة وهي المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني للنفايات. وتمت إناطة مهام تخصصية لكل مركز لبناء الأسس لقطاع البيئة وتحقيق الارتقاء والريادة في الخدمات البيئية.