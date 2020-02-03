كمين يوقع بتشكيل عصابي بحوزته 3 ملايين قرص إمفيتامين

2020-02-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات تشكيلًا عصابيًّا يروج ويستقبل مخدر الإمفيتامين، وذلك بعد كمين ناجح أسفر عن ضبط كل المتورطين.

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وكانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات قد تتبعت معلومات أكدت تورط مشتبه بهم في استقبال وترويج الإمفيتامين، عبر استخدام عربات نقل، ويتم تغطية نشاط المتورطين بشحنات من الخضروات، ليتم تشكيل فريق عمل نجح في تحديد العربات المستخدمة، وبمراقبتها تم رصدها خلال دخولها أحد المستودعات بهدف تفريغ الشحنة، وتمت مداهمة المستودع وضبط المتورطين، كما تم تحريز نحو 3 ملايين قرص من الإمفيتامين المحظور، بحسب “عكاظ”.

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