ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على هذه المناطق اليوم

2020-02-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عددًا من التنبيهات عبر نظام الإنذار المبكر، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة في عدد من مناطق المملكة.

ونبهت الهيئة منطقة جازان، وتحديدًا أبو عريش والحرث والدائر والريث والعارضة وصامطة وصبيا وفيفا وهروب، من تكوّن للضباب الذي يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك من الساعة الواحدة من صباح اليوم الاثنين وحتى التاسعة صباحًا.

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وأوضحت الهيئة أن المنطقة الشرقية وتحديدًا الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والمناطق الساحلية، ستشهد هي الأخرى تكوّنًا للضباب الذي سيحد من الرؤية الأفقية، وذلك من الساعة الواحدة من صباح اليوم الاثنين وحتى الساعة التاسعة صباحًا.

كما ستشهد منطقة الجوف، وتحديدًا القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، هي الأخرى تكوّنًا للضباب، الذي يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة التاسعة من صباح الاثنين.

وحذرت الهيئة أيضًا منطقة الحدود الشمالية، وتحديدًا العويقيلة وطريف، من الضباب الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية، ويتكوّن من الساعة الواحدة وحتى التاسعة من صباح الاثنين.

وستشهد منطقة الباحة، وتحديدًا الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، ضبابًا يحد من مدى الرؤية الأفقية من الساعة الواحدة وحتى التاسعة من صباح اليوم.

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