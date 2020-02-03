تداولت مواقع التواصل صورا لطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية قامت بإجراء هبوط اضطراري بمطار جدة بعد إقلاعها من الدمام متجهة إلى إسبانيا وقد تعرضت لأضرار في هيكلها الخارجي. وقال المغرد عبد العزيز التميمي: ”أضرار جسيمة تلحق بذيل الجامبوجيت البوينغ ٤٠٠-٧٤٧ والتابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية للشحن والمملوكة mycargo كان ذلك بمطار الدمام أثناء إقلاعها بإتجاه مدينة زاراغوزا الأسبانية وقرر طاقمها الهبوط إضطرارياً في مطار جدة”. كما نشر حساب يدعى “عشاق عالم الطيران صورا للأضرار التي تعرضت لها الطائرة وقال معلقا: ” أضرار في هيكل طائرة الشحن المستأجرة للخطوط السعودية من طراز B747-400 ، بعد احتكاك ذيلها بمدرج مطار الدمام أثناء الإقلاع. .. الطائرة كانت متجهة من الدمام إلى سرقسطة الأسبانية، وحولت مسارها بعد ذلك وهبطت اضطرارياً في جدة”.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: طائرة شحن لـ”الخطوط السعودية” تتعرض لأضرار بهيكلها وتهبط إضطراريا في جدة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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