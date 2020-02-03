تداولت حسابات جماهيرية خاصة بنادي الهلال ، وتقارير صحفية، اليوم الأحد، صورة يزعم أنها للأمير سلمان، نجل ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارة الأخير لمقر النادي. وذكرت الحسابات أن نجل ولي العهد، زار النادي، اليوم، فيما يظهر الطفل بالصورة مع رئيس النادي، فهد بن نايل.
ولكن شارك الحساب الرسمي لأكاديمية نادي الهلال، عبر موقع “تويتر”، صورا من بينها الصورة المزعومة، وغرد معها أنها لرئيس النادي مع لاعبا الأكاديمية “منصور الضفيان” و”سلطان بن خنين” بحسب موقع “سبوتنيك”.
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة الصورة المتداولة لنجل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الهلال في مقر النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.