حقيقة الصورة المتداولة لنجل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الهلال في مقر النادي

تداولت حسابات جماهيرية خاصة بنادي الهلال ، وتقارير صحفية، اليوم الأحد، صورة يزعم أنها للأمير سلمان، نجل ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارة الأخير لمقر النادي. وذكرت الحسابات أن نجل ولي العهد، زار النادي، اليوم، فيما يظهر الطفل بالصورة مع رئيس النادي، فهد بن نايل.

ولكن شارك الحساب الرسمي لأكاديمية نادي الهلال، عبر موقع “تويتر”، صورا من بينها الصورة المزعومة، وغرد معها أنها لرئيس النادي مع لاعبا الأكاديمية “منصور الضفيان” و”سلطان بن خنين” بحسب موقع “سبوتنيك”.