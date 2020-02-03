وزير التعليم: وجّهتُ بوضع دليل مناسب لتنظيم ساعة النشاط

قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ -اليوم (الأحد)- إنه وجّه الإدارات المعنية في الوزارة بوضع دليل مناسب لتنظيم ساعة النشاط اليومية في مدارس التعليم العامّ.

وتابع بأن ساعة النشاط يجب أن تكون وفق أطر محدد وواضحة تخدم الأهداف التي وُضعت من أجلها. وأفاد -خلال لقاء مفتوح عقده مع مسؤولي التعليم في المنطقة الشرقية- بأن دليل ساعة النشاط سيكون جاهزاً في نهاية العام الدراسي الحالي.