قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ -اليوم (الأحد)- إنه وجّه الإدارات المعنية في الوزارة بوضع دليل مناسب لتنظيم ساعة النشاط اليومية في مدارس التعليم العامّ.
وتابع بأن ساعة النشاط يجب أن تكون وفق أطر محدد وواضحة تخدم الأهداف التي وُضعت من أجلها. وأفاد -خلال لقاء مفتوح عقده مع مسؤولي التعليم في المنطقة الشرقية- بأن دليل ساعة النشاط سيكون جاهزاً في نهاية العام الدراسي الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم: وجّهتُ بوضع دليل مناسب لتنظيم ساعة النشاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.