تنبيه الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة يشمل تأثيرها نشاطاً في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية. وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد، تبدأ الساعة الرابعة من مساء اليوم، وتستمر حتى الساعة الرابعة من مساء غدٍ.

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