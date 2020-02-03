أثار إعلان زواج على موقع ” تويتر “، تفاعل المغردين بعدما أعلنت حسناء ثرية بالرياض عن رغبتها في زواج مسيار من عريس بأي مواصفات، متطرقة للحديث عن مميزاتها كي يطلع عليها الراغبين في الزواج بدون مهر أو شروط .
وقالت الخطابة أم رهف عبر حسابها على تويتر ،:” اللي يبي زواج مسيار لدى فتاة مطلقة عقيمة ثرية وعمرها ٤٠”. وتابعت في سرد مواصفات المواطنة الثرية التي تطلب الزواج:”جميلة مقبولة ناعمة، شكلها أصغر من عمرها وزنها 65 وطولها 167 وتسكن بيت ملك في الرياض وترغب في زواج مسيار من رجل يشاركها الحياة الزوجية مايهم إذا كان كبير بالعمر”.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلان زواج يشعل تويتر … سعودية ثرية في الرياض تبحث عن عريس “مسيار” بأي مواصفات وبدون مهر! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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