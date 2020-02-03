فيديو .. شخص يحاول الإنتحار بمكة وإشعال النار بنفسه

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لمواطن يهدد بحرق نفسه في مكة .

وأظهر الفيديو المواطن وهو يعتلي سيارة بمكة ويمسك بيده جالون بنزين ويهدد بحرق نفسه ، ويصرخ قائلاً : ” أنتم بشر ظالمين ” .

وحاول عدد من السائقين تهدئة المواطن وطالبوه بالنزول من على السيارة ، فهددهم قائلاً : ” لا حد يقرب” .

و أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية تحفظت على الشخص الذي حاول حرق نفسه بالعاصمة المقدسة مساء أمس.

وفي التفاصيل، قالت الإمارة إنه تم التحفظ على شخص؛ أوقف مركبته معترضًا السير في الطريق المقابل لمبنى الإمارة بالعاصمة المقدسة، وكان يحمل مادة (البنزين)، ويهدد بإشعال النار بنفسه، وتمت إحالته لجهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات معه.

وكانت العمليات المشتركة تلقت بلاغًا عن قيام شخص باعتلاء مركبة في أحد شوارع مكة وهو يحمل جالونًا، يحوي بنزينًا، ويهدِّد بحرق نفسه.

وباشرت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة الحالة، وفرَّ الشخص من الموقع، وتمكنت – بفضل الله – من ضبطه، ولم تتضح الأسباب التي دعته للقيام بهذا التصرف.



