صورة سلمان إبن ولي العهد في نادي الهلال !

︎ . تداول المغردون صورة يقال أنها للأمير‏ سلمان إبن ولي العهد ولكن الحقيقة أن الصورة جمعت رئيس مجلس إدارة نادي الهلال ‎ مع لاعبا ‎#أكاديمية_الهلال “منصور الضفيان” و”سلطان بن خنين”





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