تدريب 100 سيدة لصيانة السيارات

ونوّه أمير منطقة القصيم خلال التكريم بعقد مثل هذه الدورات التي تلبي حاجات شقائق الرجال بما يعود عليهن بالنفع في مجال صيانة السيارات، مؤكدا حرص ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين على استمرار مثل هذه البرامج التدريبية، وتقديم كل الدعم والمساندة لما قد يحتجنه شقائق الرجال في تطوير قدراتهن في عدة مجالات، لافتا الانتباه إلى أن القطاع الخاص مكملا للقطاع العام، مقدما شكره وتقديره لشركة عبداللطيف جميل وشركة دوكس على هذا التعاون والمشاركة المجتمعية في التدريب مع مجلس فتيات القصيم وإقامة هذه الدورة النسائية، خدمة للمنطقة وبناتها ولتعزيز التدريب النسائي الذي يعنى بصيانة السيارات.
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