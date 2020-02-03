تدريب 100 سيدة لصيانة السيارات

كرم أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أمس، المحاضرين والموظفين المشاركين في دورة صيانة السيارات التي نظّمها مجلس الفتيات بالمنطقة بالشراكة مع شركة عبداللطيف جميل وشركة دوكس العالمية، واستفاد منها أكثر من 100 متدربة من فتيات المنطقة.

ونوّه أمير منطقة القصيم خلال التكريم بعقد مثل هذه الدورات التي تلبي حاجات شقائق الرجال بما يعود عليهن بالنفع في مجال صيانة السيارات، مؤكدا حرص ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين على استمرار مثل هذه البرامج التدريبية، وتقديم كل الدعم والمساندة لما قد يحتجنه شقائق الرجال في تطوير قدراتهن في عدة مجالات، لافتا الانتباه إلى أن القطاع الخاص مكملا للقطاع العام، مقدما شكره وتقديره لشركة عبداللطيف جميل وشركة دوكس على هذا التعاون والمشاركة المجتمعية في التدريب مع مجلس فتيات القصيم وإقامة هذه الدورة النسائية، خدمة للمنطقة وبناتها ولتعزيز التدريب النسائي الذي يعنى بصيانة السيارات.