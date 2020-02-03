جامعة القصيم تختم دورة الامتياز

احتضنت جامعة القصيم، مُمثلة في كلية الطب، طلاب كليات الطب من الجامعات السعودية ، في «دورة الامتياز السابعة»، والتي أقيمت على مدى يومين، في مسرح العيادات الطبية بالمدينة الجامعية، وختمت فعالياتها أمس، إذ تضمنت الدورة كثيرا من المحاضرات وورش العمل، التي قدمها 20 متحدثا من الأساتذة والاستشاريين من مختلف جامعات المملكة. وهدفت الدورة التي أقامتها كلية الطب بجامعة القصيم للمرة السابعة، وتستهدف خلالها طلاب الطب في كل جامعات المملكة، إلى تقديم صورة متكاملة لخريجي كليات الطب لرسم مستقبلهم الوظيفي والتدريبي في سنة الامتياز، إضافة إلى مساعدتهم في اختيار التخصصات المناسبة لهم، خلال استفادتهم من المحاضرات وورش العمل التي قدمها نخبة من الأطباء المميزين، كلٌّ في تخصصه.



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