هبوط أرضي للإسفلت في الأحساء

باشر مرور الأحساء هبوط الأسفلت بطريق D1 الزراعي، الواصل بين بلدة الشعبة والجرن، وذلك بسبب تنسيم مياه أسفله. وكان المرور تلقى بلاغا بعد تداول رسالة واتساب في برامج التواصل الاجتماعي، وتم تأمين دورية مرور، ووضع أدوات السلامة في الموقع، لتنبيه مرتادي الطريق حتى تسليمه للجهة الخدمية المسؤولة، إذ إن الطريق يتبع وزارة النقل.



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