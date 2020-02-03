600 مبتعث بلا مكافآت بسبب عطل سفير2 والملحقية تمنع اللابتوب

فيما كان من المفترض أن يحقق برنامج «سفير 2» أتمتة 58 خدمة من أصل 88 ولا يحتاج المبتعث إلى أي إجراء يدوي أو تقليدي، بحسب بيان سابق للوزارة، إلا أن زيارة نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي للملحقية الثقافية في أمريكا نتج عنها توجيه بمواجهة مؤقتة للعطل الذي استمر منذ أكتوبر 2019 وحتى الآن بجمع الطلبات المتعثرة في نموذج إلكتروني وزع عشوائيا على الطلاب، بينما لا يزال قرابة 600 مبتعث بلا مكافآت بسبب العطل.

الطلبات متعثرة

‏قالت منظمة سعوديون في أمريكا: «حرصا من نائب وزير التعليم الدكتور حاتم المرزوقي، فقد تم التوجيه بجمع الطلبات المتعثرة لإنجازها فورا»، مشيرة إلى أنه سوف يتم التعامل مع المعلومات بسرية تامة، وأن هذه الخدمة مقدمة من منظمة سعوديون في أمريكا وهي خدمة تطوعية.

انتهاك الخصوصيات

اشتكى عدد من المبتعثين من الإجراء الأخير كونه قد يتسبب في انتهاك خصوصيات الطلاب، وقال المبتعث عصام عقيل: «ما الإجراءات التي تضمن الحفاظ على الخصوصية لأنكم تطلبون رقم الهوية؟ وأين الذكاء الاصطناعي؟ وإذا كان النائب يريد تقديم الحلول فعليه عمل ذلك دون اضطرارنا لتعبئة نموذج، ورغم مرور شهور على تدشين ‫سفير2‬ إلا أننا ما زلنا نحتاج إلى تدخل خارجي لكي تتم طلبات من المفترض أنها تنجز آليا».

إجراء احترازي

بدوره، كشف المبتعث فهاد آل حشان لـ«دوت الخليج» أن الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة منعت الطلاب إدخال أجهزة الحاسب تجنبا لأخذ لقطات وصور تكدس المبتعثين داخل الملحقية، وذلك على غرار الصور التي تسربت ونشرت مؤخرا.

وأضاف: «كنت لدى الملحقية يومي الخميس والجمعة الماضيين واللابتوب ممنوع، أما منع الجوالات فهو إجراء قديم متبع منذ سنوات، مع أن إدخال اللابتوب ضروري لأن الأجهزة المتوفرة للطلاب داخل الملحقية لا تتعدى 10 أجهزة».

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مساءلة قانونية

أكد الطالب عبدالله الشمري أن الإجراء الأخير الذي اتخذته الوزارة سيضع الملحقية تحت طائلة المسؤولية القانونية حيال انتهاك خصوصية الطالب السعودي وإفشاء معلوماته الشخصية لطرف ثالث، مع العلم أنه بإمكان الجهة المعنية إنجاز واجباتها.

وقالت طالبة مبتعثة: «الملحقية عبر حساب سفير2 تحذر من نشر المعلومات عبر تويتر حفاظا للخصوصية، فكيف لها أن تطلب من طرف ثالث أن يكون وسيطا بيننا وبينها؟! وإن كانت هناك حالات حرجة أين دور رقم الطوارئ في الملحقية؟! وقبل هذا كله كيف تعجز جهة حكومية عن التواصل مع مستفيديها وتطلب المساعدة عبر منظمة غير رسمية؟».

وانتقد المبتعثون جهازا حكوميا كبيرا بأنظمته وموارده عجز عن التواصل مع الطالب عبر رسائل الجوال أو البريد الإلكتروني على أقل تقدير، ليلجأ إلى طرف ثالث للقيام بمهمة مساعدة الطلاب، متسائلين متى تعلن وزارة التعليم عن فشل سفير2 ولماذا هذه المكابرة؟.

صرف الفروقات

وبين آل حشان أن المبتعثين لا يزالون ينتظرون صرف الفروقات المالية بعد اعتماد الأتمتة الجديدة، ‏ففي سفير1 إذا تأخرت المكافأة ولم يتم صرفها كان توجد خانة اسمها صرف فروقات تطلب من خلالها صرف المكافأة المتأخرة، أما الآن فقد حذفت هذه الخانة وأصبح الصرف آليا.