وأشار آل الشيخ خلال كلمته أثناء تدشين المجمع التعليمي لمدرسة أسامة بن عمير الابتدائية بحي الكوثر ضمن 8 مشاريع تعليمية بالمنطقة الشرقية أمس، بأن شركة تطوير التعليمية تقوم بعملية تأهيل للمقاولين بما يكفل بأن تنتهي المشاريع في وقتها وبجودة عالية، وأن تقوم بإدارة وإشراف شركة وطنية مملوكة للدولة بالكامل، مضيفا بأن كل مشروع تعليمي يتم فيه العمل سوف تضع عليه لوحة تحدد مدته وتكون فيه كاميرات مراقبة مرتبطة بالشركة في الرياض تشاهد مستوى الأداء بشكل يومي.
وضع حجر الأساس
دشن وزير التعليم حمد آل الشيخ أثناء زيارته للمنطقة الشرقية 8 مشاريع تعليمية، وتم وضع حجر الأساس لـ32 مشروعا تمت إعادة برمجتها بعد تأخر تسليمها من قبل المقاولين، حيث افتتح الوزير المجمع التعليمي لمدرسة أسامة بن عمير الابتدائية بحي الكوثر بسيهات والذي كان متعثرا لسنوات كما زار مدرسة صهيب الرومي الابتدائية بحي غرناطة بسيهات بمحافظة القطيف واطلع على مجريات اليوم الدراسي.
جيل واع
ذكر آل الشيخ بأن مشروع التعليم هو التطوير بهدف بناء جيل واع ومبدع، وهذا واجبنا نحو هذا دوت الخليج ونحو أبنائه وبتوجيهات القيادة.
كانت هذه تفاصيل خبر تأخر وتعثر 700 مشروع تعليمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.