منصة جامعة خالد أفضل مرشح لجائزة القمة العالمية

وقد نُظمت هذه المسابقة من قِبل الاتحاد الدولي للاتصالات ITU، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، في 18 فرعًا، حيث تم فيها اختيار أفضل التطبيقات والإنجازات التي طوعت الاتصالات وتقنية المعلومات لتنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) وأهداف التنمية المستدامة (SDGs).
وأوضح عميد التعلم الإلكتروني الدكتور فهد بن عبدالله الأحمري أن اختيار منصة جامعة الملك خالد KKUx كأفضل ابتكار رقمي سعودي في التعليم والتعلّم لعام 2019 لجائزة القمة العالمية لم يكن بسهولة، فقد مرّ الاختيار بترشيح برنامج (يسر) ثم بتقييم المحكمين الداخليين ثم إقرار لجنة الجائزة من قِبل الأمم المتحدة.
وأكد الأحمري أن الجامعة تفخر بهذا الإنجاز الذي يأتي في مرحلة مبكرة من عمر المنصة الذي لم يتجاوز سنتين إلى الآن، حيث قُدِّم في هذه المنصة أكثر من 23 مقررًا مهاريًّا بنظام المووك، استفاد منها ما يقارب 20.000 مستفيدٍ، وتضم مقررات تخدم مهارات وظائف المستقبل والثورة الصناعية الرابعة بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
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