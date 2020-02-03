استعادة 70 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية

وتمت إزالة الإحداثات بالكامل، واتخاذ كل الإجراءات النظامية اللازمة حيال المحدثين، لضمان عدم تكرار تلك المخالفات، مؤكدا أن البلدية تحرص على احتواء مشكلات التعديات والإحداثات منذ بدايتها، وتطبيق كل الأنظمة والتعليمات الكفيلة بردع المخالفين. ودعا المواطنين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي إحداثات عن طريق خدمة 940.
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