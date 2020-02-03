استعادة 70 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية

صرح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط بدر آل خويلد القرني، أن فرق الرقابة الميدانية المعنية بمتابعة الأراضي الحكومية ببلدية تندحة الفرعية، التابعة لبلدية محافظة خميس مشيط، ضبطت تعديات على أراضٍ حكومية بخميس مشيط على مساحة تقدر بنحو «70000 م2» تقريبا، وذلك في الصفية التابعة لبلدية تندحة الفرعية، وهي عبارة عن عقوم ترابية.

وتمت إزالة الإحداثات بالكامل، واتخاذ كل الإجراءات النظامية اللازمة حيال المحدثين، لضمان عدم تكرار تلك المخالفات، مؤكدا أن البلدية تحرص على احتواء مشكلات التعديات والإحداثات منذ بدايتها، وتطبيق كل الأنظمة والتعليمات الكفيلة بردع المخالفين. ودعا المواطنين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي إحداثات عن طريق خدمة 940.