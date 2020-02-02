شكرا لقرائتكم خبر عن «مذيع بدرجة قاتل».. جمال ريان يواصل مسلسل «الخيانة» والان نبدء بالتفاصيل
تغريدة تقوده إلى السجن بتهمت التحريض على القتل، لكنه يدرك جيدًا أنه في مأمن وسط رعاة الإرهاب، مما يزيده وقاحة وعدوانية لكل من يخالف فكره المسموم الشاذ.
«ريان»، الذي باع وطنه بدل المرة ألف مرة، قال في تغريدته: «بعد أن كشفت صفقة القرن عن وجوه عربية هل تؤيد تشكيل الفصائل الفلسطينية (فرقا خاصة) مدربة تدريبا عاليا للتعامل مع رموز الدول العربية التى تعمل على تقويض حركة التحرر الوطني الفلسطيني بهدف ردع هذه الدول». لم يكتف «الخائن» بالتحريض عن بعد، بل ذكر في تغريدته الدول المستهدفة.
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