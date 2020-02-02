شكرا لقرائتكم خبر عن «مذيع بدرجة قاتل».. جمال ريان يواصل مسلسل «الخيانة» والان نبدء بالتفاصيل

يبدو أن جينات الخيانة والعمالة تمكنت من جمال ريان، المذيع بقناة الجزيرة، الذي يتخفى وراء قناع مزيف، ووصل به الفجور لأن يدعو علنية إلى قتل الرموز العربية، ليكسب ودّ مموليه في قطر، ويحصل على حفنة من الدولارات التى من أجلها باع نفسه وكرامته ووطنه.

تغريدة تقوده إلى السجن بتهمت التحريض على القتل، لكنه يدرك جيدًا أنه في مأمن وسط رعاة الإرهاب، مما يزيده وقاحة وعدوانية لكل من يخالف فكره المسموم الشاذ.

«ريان»، الذي باع وطنه بدل المرة ألف مرة، قال في تغريدته: «بعد أن كشفت صفقة القرن عن وجوه عربية هل تؤيد تشكيل الفصائل الفلسطينية (فرقا خاصة) مدربة تدريبا عاليا للتعامل مع رموز الدول العربية التى تعمل على تقويض حركة التحرر الوطني الفلسطيني بهدف ردع هذه الدول». لم يكتف «الخائن» بالتحريض عن بعد، بل ذكر في تغريدته الدول المستهدفة.