عبر معبر رفح البري.. السعودية تقدم 30 ألف ذبيحة لفقراء غزة

وصلت إلى قطاع غزة، الأحد، قافلة من المملكة العربية السعودية، محملة بـ30 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي.

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، استلام قافلة محملة بـ30 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي، مقدمة من المملكة العربية السعودية، ضمن مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، الذي ينفذه البنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة.





وأوضح عبدالهادي الأغا، وكيل وزارة الأوقاف بغزة، أن القافلة وصلت إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، الأحد، ومكونة من 15 شاحنة كبيرة، محملة بنحو 30 ألف ذبيحة، وزن كل ذبيحة حوالي 80 كيلوجراما.

وقال "الأغا": "فور وصول القافلة إلى معبر رفح؛ توجه وفد من وزارة الأوقاف برفقة وفد من الهلال الأحمر الفلسطيني لاستلامها بشكل رسمي من الهلال الأحمر المصري، ومن ثم سلمت إلى وزارة الأوقاف وفق ما اتفق عليه مع البنك الإسلامي للتنمية".





Advertisements

وأشار إلى أنه سيتم توزيعها على مستحقيها من الفقراء والمحتاجين، ويتم الإعلان عن مواعيد وأماكن التوزيع لاحقًا.

وأكد وكيل الوزارة أن وزارته ستشرع فورًا بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية والإدارية والصحية اللازمة، في عملية توزيع اللحوم على نحو 50 ألف أسرة من الأسر الفقيرة والمحتاجة في قطاع غزة، وذلك عبر لجان الزكاة التابعة للوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.





وقدم الشكر باسم الشعب الفلسطيني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وكذلك البنك الإسلامي للتنمية على تنفيذ هذا المشروع الخيري في قطاع غزة للعام الـ3 على التوالي، عبر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

وأعرب وكيل الوزارة عن جزيل الشكر لجمهورية مصر العربية على ما قدمته من تسهيلات لوصول القافلة إلى قطاع غزة بأسرع وقت، والسماح للشاحنات بالعبور إلى القطاع لتفريغها في الثلاجات المخصصة مما وفر وقتًا وجهداً كبيرين.

كما شكر الهلال الأحمر الفلسطيني على تعاونهم في إيصال القافلة إلى قطاع غزة بالطرق الرسمية.



