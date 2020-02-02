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فيصل بن بندر يقدم العزاء في سعد النصار

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2020-02-02

متابعات الخليج 365 - واس

قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض واجب العزاء والمواساة في وفاة سعد بن عبدالعزيز النصار – رحمه الله – خلال زيارة قام بها مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض.
وسأل أمير الرياض الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
وأعربت أسرة النصار عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته ، داعين الله العلي القدير أن يكتب ماقدم في ميزان حسناته.

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