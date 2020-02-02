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شكرا لقرائتكم طريقة تعديل السجل التجاري إلكترونيًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
يتم عن طريق الدخول على قائمة سجلاتي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت وزارة التجارة والاستثمار طريقة تعديل السجل التجاري إلكترونيًّا، موضحةً أنه يتم عبر رابط الخدمة: هنا
وتابعت التجارة ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر، أن ذلك يتم عن طريق الدخول على قائمة سجلاتي، ثم اختيار السجل المراد تعديله، وبعدها اختيار اسم محجوز، ثم إضافة التعديلات المطلوبة، وأخيرًا إرسال الطلب.
كما أكدت وزارة التجارة والاستثمار، أنه لا يمكن إضافة أنشطة مختلفة في السجل التجاري، حيث يجب أن تتبع الأنشطة المقيدة في السجل لنشاط فرعي واحد بناءً على الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية الجديد.
ولفتت التجارة إلى أنه يمكن الاطلاع على تصنيف الأنشطة عبر الرابط التالي: هنا
وتابعت التجارة أن من شروط إصدار سجل تجاري رئيسي (مؤسسة) ألا يقل العمر عن 18 سنة، وأيضًا ألا يكون موظفًا حكوميًّا، وألا يقل رأس المال عن 5000 ريال.
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