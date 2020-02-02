وزارة الصحة تصدر بيانا بشأن الطلاب السعوديين العائدين من الصين.. وتكشف عن مدة عزلهم

أعلنت وزارة الصحة عزل الطلاب السعوديين العشرة الذين عادوا من مدينة ووهان الصينية، في وقت سابق اليوم (الأحد)، لمدة أسبوعين كإجراء احترازي.

وقالت “الصحة” في بيان لها اليوم، إنه تم نقل الطلاب برفقة طواقم طبية متخصصة إلى سكن مناسب تمّ تجهيزه بالكامل لهم، تتوافر به العناية الطبية الكاملة حيث سيتم عزلهم احتياطياً لمدة أسبوعين حتى يتم التأكّد من سلامتهم وإجراء جميع الفحوص المخبرية لهم للاطمئنان عليهم، لضمان عدم انتقاله لأشخاص آخرين.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء جاء حتى يتم التأكد من سلامة الطلاب، وإجراء جميع الفحوصات المخبرية لهم للاطمئنان على حالتهم الصحية، في إطار أعمال التقصي الوبائي والمتابعة المستمرة التي تقوم بها الصحة للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وكان الطلاب السعوديين العشرة قد عادوا إلى المملكة اليوم على متن طائرة خاصة، بعدما تم إجلاؤهم من مدينة ووهان التي يتفشى بها فيروس كورونا الجديد.