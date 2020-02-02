“الصحة” ترد على إشاعة تسجيل حالة إصابة بـ”كورونا” لطفل في فيفاء

جددت وزارة الصحة تأكيدها عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس “كورونا” المستجد في أي من مناطق المملكة. جاء ذلك رداً على ما أشيع حول تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في مستشفى فيفاء العام التابع لمنطقة جازان لطفل عمره 12 عاما. وقالت الوزارة في توضيح لها: “لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة، ويتم تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة”.

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