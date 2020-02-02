توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تشهد بعض مناطق المملكة تقلبات جوية من يوم غدٍ الإثنين إلى الأربعاء القادم. وأوضحت أن التوقعات تشير كذلك إلى نشاط الرياح السطحية، خاصة خلال النهار على الأجزاء الشرقية لمنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وتمتد لتشمل أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والحدود الشمالية والشرقية ونجران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “الأرصاد”: تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة من غدٍ الإثنين وحتى الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.