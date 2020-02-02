الكشف عن سعر إغلاق سهم أرامكو اليوم الأحد

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد على تراجع بنسبة 1.1 % عند 8158 نقطة (- 89 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.8 مليار ريال. وانخفض سهم “أرامكو السعودية” اليوم الأحد بنحو (0.59 %) عند 33.95 ريال للسهم .

فيما هبط سهم “مصرف الإنماء” بنحو 4 % عند 24.94 ريال، عقب إعلان المصرف انخفاض أرباحه في الربع الرابع 2019 إلى 508.7 مليون ريال وبنسبة 51 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

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