جامعة حائل تكشف حقيقة إصابة إحدى طالباتها بفيروس كورونا

نفت جامعة حائل الشائعات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول ظهور إصابة بفيروس كورونا بالجامعة. وأكد المتحدث الرسمي للجامعة سعود البلوي، وجود حسابات مجهولة في وسائل التواصل تنشر شائعات مدعمة بصور مزيفة عن إصابة إحدى الطالبات بالجامعة بالفيروس.

وصرح: “نؤكد أن ما نُشر مجرد شائعة ولا يمت إلى الحقيقة بصلة، ونأمل من الجميع تلقي المعلومات من مصادرها الموثوقة والحذر من هذه الشائعات وعدم تناقلها”.

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