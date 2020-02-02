أمير القصيم يشيد بتحول تعداد 2020 من الورقي إلى الإلكتروني

التقى أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة، المدير العام لفرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة، علي العليان. واستمع الأمير فيصل بن مشعل، من مدير الفرع -خلال اللقاء- إلى نبذة عن الأعمال الإحصائية للهيئة في المنطقة، كما اطلع على خطط الهيئة واستعداداتها لتعداد السعودية 2020، وعرض الجدول الزمني المزمع إقامته في المرحلة الحالية، وأبرز الجهود المتعلقة بذلك، كاشفا أن هذا سيكون بمشاركة أكثر من 2800 باحث ميداني، و90 مفتشا، و487 مراقبا، و16 مساعدا لموظفي هيئة الإحصاء.

وأشاد بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإحصاء من جهود متصلة بالإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية، وانعكاساتها على البرامج التطويرية والتنموية، منوها بخطوة التحول في تعداد 2020 من الورقي إلى الإلكتروني، ودور هيئة الإحصاء في رسم خطط التنمية وإعداد الإستراتيجيات لدعم اتخاذ القرار، التي تُستخدم كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة، وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأكد أهمية ما يمكن أن يقدمه التعداد من خدمات، لأنه ما لم تتوافر لديهم المعلومات في كل الجوانب والبيانات العلمية والعملية والصحية، التي تسعى إلى تحقيقها كل نتيجة لخدمة أفراد المجتمع، مشيرا إلى ضرورة نشر ثقافة توفير وتحليل البيانات الدقيقة والحديثة والشاملة، وفق المنهجيات العلمية الحديثة لتمكين صنّاع ومتخذي القرارات، وصناع الخطط الإستراتيجية والتنفيذية من بناء قراراتهم وخططهم على تشخيص واضح ودقيق للمعطيات. من جهته، أعرب المدير العام لفرع الهيئة العامة للإحصاء، عن شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على توجيهاته ومتابعته المستمرة لأعمال الفرع، بما يعزز ثقافة الإحصاء في المجتمع، وتحقيق أهداف الهيئة.