أمير القصيم يشيد بتحول تعداد 2020 من الورقي إلى الإلكتروني

وأشاد بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإحصاء من جهود متصلة بالإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية، وانعكاساتها على البرامج التطويرية والتنموية، منوها بخطوة التحول في تعداد 2020 من الورقي إلى الإلكتروني، ودور هيئة الإحصاء في رسم خطط التنمية وإعداد الإستراتيجيات لدعم اتخاذ القرار، التي تُستخدم كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة، وتحقيق رؤية المملكة 2030.
وأكد أهمية ما يمكن أن يقدمه التعداد من خدمات، لأنه ما لم تتوافر لديهم المعلومات في كل الجوانب والبيانات العلمية والعملية والصحية، التي تسعى إلى تحقيقها كل نتيجة لخدمة أفراد المجتمع، مشيرا إلى ضرورة نشر ثقافة توفير وتحليل البيانات الدقيقة والحديثة والشاملة، وفق المنهجيات العلمية الحديثة لتمكين صنّاع ومتخذي القرارات، وصناع الخطط الإستراتيجية والتنفيذية من بناء قراراتهم وخططهم على تشخيص واضح ودقيق للمعطيات. من جهته، أعرب المدير العام لفرع الهيئة العامة للإحصاء، عن شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على توجيهاته ومتابعته المستمرة لأعمال الفرع، بما يعزز ثقافة الإحصاء في المجتمع، وتحقيق أهداف الهيئة.
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