بدء استقبال طلبات التسجيل في برنامج التنمية الريفية بعسير

وبين الجذعان أن استقبال طلبات التسجيل سيتم في الفرع الرئيسي لوزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، وكذلك في كل المكاتب والوحدات التابعة للفرع بجميع المحافظات والمراكز في المنطقة. وكان المهندس الجذعان استقبل -أيضا- المواطنة عطرة عبدالله عايض عسيري ووالدها، والتي كانت هي ووالدها أول المتقدمين والمسجلين في برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بمنطقة عسير.
يذكر أن المواطنة عطرة قد ذاع صيتها -مؤخرا- بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وهي تمارس الفلاحة في مزرعة والدها.
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