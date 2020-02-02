بدء استقبال طلبات التسجيل في برنامج التنمية الريفية بعسير

انطلق في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، التسجيلُ في برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، والذي يهدف إلى رفع الكفاءة والاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية الزراعية والمائية المتجددة. ويستهدف البرنامج 8 قطاعات واعدة في إنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي، وتربية النحل وإنتاج العسل، وتطوير زراعة الورد والنباتات العطرية، وإنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة، وتعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، وتطوير قطاع صغار مربي الماشية، وزراعة المحاصيل، إضافة إلى تعزيز القيمة المُضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الزراعية. ووجه المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير المهندس غانم الجذعان، الدعوة إلى كل المزارعين الذين تنطبق عليهم الشروط للانضمام والتسجيل في قطاعات «البن العربي والمحاصيل البعلية وتربية النحل وإنتاج العسل والورد والفاكهة» المرتبطة بالبرنامج، والتي تشكل ميزة نسبية لمنطقة عسير.

وبين الجذعان أن استقبال طلبات التسجيل سيتم في الفرع الرئيسي لوزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، وكذلك في كل المكاتب والوحدات التابعة للفرع بجميع المحافظات والمراكز في المنطقة. وكان المهندس الجذعان استقبل -أيضا- المواطنة عطرة عبدالله عايض عسيري ووالدها، والتي كانت هي ووالدها أول المتقدمين والمسجلين في برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بمنطقة عسير.

يذكر أن المواطنة عطرة قد ذاع صيتها -مؤخرا- بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وهي تمارس الفلاحة في مزرعة والدها.