وصول طائرة خاصة تقل طلابا سعوديين تم إجلاؤهم من ووهان الصينية



إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبإشراف ومتابعة من وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وصلت -الأحد- الطائرة الخاصة التي تقل الطلاب السعوديين الذين تم إجلاؤهم من مدينة ووهان، إذ تمت عملية الإجلاء من المنطقة الموبوءة بجهود دقيقة وموفقة، بالتعاون مع السلطات الصينية التي أبدت تعاونا كاملا مع سفارة المملكة العربية السعودية لدى الصين، وقد تولت وزارة الصحة استقبالهم، واتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لهم في مثل هذه الحالات. وتأتي عملية إجلاء الطلاب السعوديين ضمن الخطط والتدابير الاحترازية التي وضعتها وزارة الخارجية، لمتابعة وضع المواطنين السعوديين في الصين، إثر الحالة الصحية المتمثلة في فيروس كورونا الجديد، وبذلك يكون معظم السعوديين الموجودين في الصين غادروها، خاصة الأسر والطلاب المقيمين ومنسوبي الجهات الحكومية. فيما تستكمل وزارة الخارجية إجلاء ما بقي من الموجودين على الأراضي الصينية، ومتابعة خروجهم حالة بحالة.

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