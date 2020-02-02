خبرة طويلة
عبر نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد باسم كشافي المملكة عن اعتزازهم بذلك القرار الذي يدعم أعمال الكشافة التطوعية خاصة أنها تُعد أكبر وأقدم مؤسسة شبابية تطوعية في العالم، مبيناً أن اختيار الجمعية ضمن أعضاء اللجنة الوطنية للعمل التطوعي التي أقرها المجلس يعد تأكيداً على أهمية الكشافة وما تقدمه من عمل تطوعي وخبرة طويلة في هذا المجال الهام.
حفظ حقوق
أشار الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي إلى أن الجمعية أسهمت بشكل فاعل في تأطير ذلك النظام الذي صدر في 18 مادةً، تشتمل على ضوابط حفظ حقوق المتطوع، وتحدد واجباته، وتحفظ حقوق المستفيدين من التطوع، ليكون النظام مرجعاً لجميع الجهات والقطاعات في إعداد اللوائح والتعليمات الخاصة بالعمل التطوعي في المملكة.
قيم الانتماء
أكد الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية بالجمعية سعيد بن محمد أبودهش أن ذلك النظام سيعمل على نشر ثقافة العمل التطوعي وتطويرها بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وتنظيم العلاقة بين أفراد العمل التطوعي وتحديد حقوقهم وواجباتهم، وتعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد ومؤسسات المجتمع، فضلاً عن تنمية قدرات المتطوعين وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.
رفع مستوى الخدمة
قال مفوض تنمية العضوية بالجمعية الدكتور عبدالله بن عمر جحلان إن أهمية القرار تكمن في أهمية العمل التطوعي نفسه الذي يهتم بتكميل العمل الحكومي وتدعيمه لصالح المجتمع عن طريق رفع مستوى الخدمة أو توسيعها، وتوفير خدمات قد يصعب على الإدارة الحكومية تقديمها لما تتسم به الأجهزة التطوعية من مرونة.
كانت هذه تفاصيل خبر قادة الكشافة: تنظيم العمل التطوعي حفظ لحقوق المستفيدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.