الفيصل يبحث الموضوعات المشتركة مع قنصلي باكستان ولبنان

كما استقبل الأمير خالد الفيصل، القنصل العام اللبناني لدى المملكة وليد منقارة. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كذلك استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، المديرَ العام للخطوط الجوية العربية السعودية المُعيّن حديثًا، سامي سندي.
وهنّأ الأمير خالد الفيصل، السندي بمناسبة تعيينه، سائلا الله له التوفيق في مهام عمله، كما استمع إلى شرح عن الأعمال المستقبلية للخطوط السعودية، وكذلك خططها التشغيلية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة.
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