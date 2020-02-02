اخبار السعوديه

الفيصل يبحث الموضوعات المشتركة مع قنصلي باكستان ولبنان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، القنصل العام الباكستاني لدى المملكة خالد مجيد. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل الأمير خالد الفيصل، القنصل العام اللبناني لدى المملكة وليد منقارة. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كذلك استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، المديرَ العام للخطوط الجوية العربية المُعيّن حديثًا، سامي سندي.

وهنّأ الأمير خالد الفيصل، السندي بمناسبة تعيينه، سائلا الله له التوفيق في مهام عمله، كما استمع إلى شرح عن الأعمال المستقبلية للخطوط السعودية، وكذلك خططها التشغيلية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفيصل يبحث الموضوعات المشتركة مع قنصلي باكستان ولبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا