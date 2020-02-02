اجتماع لحل الازدحام المروري بالمدينة الجامعية بعنيزة

وأكد الدكتور محمد الشارخ، المشرف العام على فرع الجامعة الجنوبي، أن محيط المدينة الجامعية بعنيزة قد شهدت ازدحامًا مروريًا عند الساعة السابعة والنصف صباحا، نظرًا لزيادة أعداد المركبات مع بدء الدراسة بمقر الكلية الجديد، حيث سارع مسؤولو الجامعة لعقد هذا الاجتماع، لحل المشكلة بشكل سريع.
أوضح "الشارخ" أنه فور انتهاء الاجتماع تم تنفيذ الحلول وتم علاج مشكلة الازدحام المروري بوضع الحلول المناسبة، وتم تطبيقها أثناء خروج الطلبة والموظفين ولله الحمد لم يُشاهد أي ازدحام، مشيرًا إلى أن الخطة الموضوعة قد سارت بكل انسيابية، حيث تم تكوين أكثر من مسار، وفتح بوابتين، بحيث يكون كل مسار له طريقه، مشيدًا بجهود الزملاء من الأمن والسلامة والمشاريع، وإدارة الفرع، ومنسوبي مرور عنيزة الذين بذلوا جهدا كبيرا للتغلب على هذه المشكلة وحلها بأسرع وقت ممكن.
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