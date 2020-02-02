مدني مكة: أمطار متوسطة إلى غزيرة بدءا من 9 إلى 11 جمادى الآخرة

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أنه من المتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة منها العاصمة المقدسة، الطائف، الكامل، أضم، ميسان، الليث، القنفذة، المويه، الخرمة.

وذلك خلال هذا الفترة من يوم الإثنين 9 جمادى الآخرة، إلى الأربعاء 11 جمادى الآخرة، بحسب ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

ودعا العقيد القرني إلى اتباع إرشادات السلامة عند هطول الأمطار وجريان السيول، وذكر القرني أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار متوسطة في مجملها قد تصحب بزخات من البرد تجري على إثرها السيول مع تأثر الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة لنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

ودعا إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية والتقلبات الجوية المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنصات الدفاع المدني بوسائل التواصل الاجتماعي .

وحذرت مديرية الدفاع المدني من السيول المنقولة التي قد تصل إلى مناطق لايوجد بها أمطار والبقاء في أقرب منطقة أمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.