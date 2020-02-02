السعودية اليوم / الدفاع المدني بمكة المكرمة يدعو لإتباع إرشادات السلامة خلال هطول الأمطار



جدة 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة خلال هطول الأمطار وجريان الأودية والشعاب ، عقب تنبيهات الأرصاد بتوقع هطول أمطار ـ بمشيئة الله ـ من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة منها العاصمة المقدسة، والطائف، والكامل، وأضم، وميسان، والليث، والقنفذة، والمويه، والخرمة .

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار اعتباراً من يوم غد الاثنين وتستمر حتى يوم الأربعاء ١١ / ٦ / ١٤٤١هـ بحسب ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وقد تصحب بزخات من البرد مع تأثر الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة لنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومناطق جريان السيول أو محاولة تجاوز السيول في الأودية والطرق التي تربط بعض أجزاء منطقة مكة المكرمة وتمر بمجاري السيول وكذلك الحذر من السيول المنقولة التي قد تصل إلى مناطق لا يوجد بها أمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.

// انتهى //

22:15ت م

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