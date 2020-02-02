السعودية اليوم / الولايات المتحدة الأميركية تعلن الحجر الصحي على 1000 شخص



واشنطن 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" استعدادها لفرض الحجر الصحي على 1000 شخص عائدين إلى الولايات المتحدة من الخارج، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم " إن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر وافق على طلب وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، لتقديم الدعم لإسكان 1000 شخص قد يحتاجون إلى الحجر الصحي عند وصولهم من الخارج، وأن الوزارة ستوفر عدة مرافق قادرة على إيواء ما لا يقل عن 250 شخصًا حتى 29 فبراير القادم".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت حالة الطوارئ للصحة العامة بسبب انتشار فيروس كورونا، كما أعلنت عن وضع 200 شخص تم اجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية، في الحجر الصحي في قاعدة مارس الجوية في كاليفورنيا الأربعاء الماضي، كما أوصت وزارة الخارجية الأميركية مواطنيها بعدم السفر إلى الصين، ورفعت الوزارة تحذيرها من السفر إلى المستوى الرابع.

ويبلغ عدد حالات الإصابة بالمرض المسجلة 8 حالات في ولاية ماساتشوستس وأريزونا وكاليفورنيا وواشنطن، كما تم الإعلان عن الاشتباه في حالة جديدة في نيويورك.

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22:06ت م

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