السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب جنوب غربي الصين



بكين 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر اليوم إقليم سيتشوان جنوب غربي الصين.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال كان على بعد 17 كم جنوب شرقي مدينة تشاو تشين.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

// انتهى //

21:44ت م

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