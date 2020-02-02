السعودية اليوم / الصومال تعلن حالة الطوارئ بسبب غزو الجراد وتطالب بدعم مالي



مقديشو 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس

أعلنت الصومال حالة الطوارئ في البلاد لاجتياح الجراد الصحراوي في ربع قرن ما يفرض تهديدًا على الوضع الغذائي.

وقالت وزارة الزراعة الصومالية في بيان اوردته وكالة أنباء بلومبرج اليوم أن الصومال تحتاج إلى عمليات إشراف وجمع بيانات وتسجيل ورقابة من أجل المساهمة في احتواء الحشرات قبل ما يطلق عليه بموسم "جو" للحصاد والذي يبدأ في أبريل.

وحذر البيان من مخاطر حدوث أزمة غذاء إذا لم تتم السيطرة على الوضع، مضيفا أن هناك حاجة للتمويل كي نتمكن من تحقيق هذه الجهود في الوقت المناسب".

وتعيش أسراب الجراد في جيبوتي واريتريا والسودان، كما تنتشر في كينيا المجاورة وإثيوبيا حيث تلتهم مساحات من الأراضي الزراعية والمراعي.

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19:58ت م

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