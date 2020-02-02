- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم سبب ظهور جسم لامع في سماء المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الأمر يعود إلى ظهور كوكب المشتري
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأحد: إن سبب ظهور جسم لامع في السماء خلال هذه الأيام يعود إلى ظهور كوكب المشتري الذي يظهر بوضوح مع صلاة الفجر، كألمع جرم سماوي.
وقال الزعاق في تغريدة له عبر تويتر: خلال هذه الأيام سنبدأ في مشاهدة كوكب المشتري بوضوح مع صلاة الفجر، حتى شروق الشمس بالجهة الشرقية الجنوبية كألمع جرم سماوي خلال هذا الوقت.
المشتري هو أضخم كواكب المجموعة الشمسية، وسمي بالمشتري لأنه يستشري في سيره أي يلجُّ ويمضي ويَجِدُّ فيه بلا فتور ولا انكسار.
وكان المشتري معروفًا للفلكيين القدماء وارتبط بأساطير العديد من الشعوب، وأطلق الرومان عليه اسم جوبيتر وهو إله السماء والبرق، ويظهر من الأرض بسطوع كبير فيبلغ قدره الظاهري −2.94 مما يجعله ثالث الأجرام تألقًا في سماء الليل بعد القمر والزهرة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر سبب ظهور جسم لامع في سماء المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.