سبب ظهور جسم لامع في سماء المملكة

2020-02-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأحد: إن سبب ظهور جسم لامع في السماء خلال هذه الأيام يعود إلى ظهور كوكب المشتري الذي يظهر بوضوح مع صلاة الفجر، كألمع جرم سماوي.

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وقال الزعاق في تغريدة له عبر تويتر: خلال هذه الأيام سنبدأ في مشاهدة كوكب المشتري بوضوح مع صلاة الفجر، حتى شروق الشمس بالجهة الشرقية الجنوبية كألمع جرم سماوي خلال هذا الوقت.

المشتري هو أضخم كواكب المجموعة الشمسية، وسمي بالمشتري لأنه يستشري في سيره أي يلجُّ ويمضي ويَجِدُّ فيه بلا فتور ولا انكسار.

وكان المشتري معروفًا للفلكيين القدماء وارتبط بأساطير العديد من الشعوب، وأطلق الرومان عليه اسم جوبيتر وهو إله السماء والبرق، ويظهر من الأرض بسطوع كبير فيبلغ قدره الظاهري −2.94 مما يجعله ثالث الأجرام تألقًا في سماء الليل بعد القمر والزهرة.

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