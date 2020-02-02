العمل تكشف لـ”المواطن” حقيقة إيقاف المقطوعة السنوية

2020-02-02

متابعات الخليج 365 - ولاء المطرفي

عبر العديد من مستفيدي الضمان الاجتماعي عن غضبهم بعد إيقاف المقطوعة السنوية، مطالبين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعدم إيقافها؛ بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

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وعبر وسم “مقطوعة الضمان 20” بموقع تويتر، قال مطرود العتيبي: “والله كانت تنفع بمصاريف اليومية وتسديد ديون، حتى أمي كنت بجيب لها شغالة عشان خواتي أعرسن وما بقي إلا أنا وإخواني، لكن الآن لا حياة لمن تنادي”.

وقالت عهود: “المشكلة أني قدمت في شهر 2 وأروح الشهر اللي راح على أساس أسأل عن مقطوعة أمي متى تقدم وكذا يوم قالت لم يعد فيه شي اسمه مساعدة؛ لأنهم قطعوها نهائيًّا واحتمال يرجعونها واحتمال لا، وإذا رجعت راح ترجع بشروط!”.

من جهتها، أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” أنه لم يتم إيقاف دعم المقطوعة، لكن هناك بعض التحديثات السنوية التي قد تسبب تأخيرًا في الوقت للتقديم على المقطوعة السنوية.

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