- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم العمل تكشف لـ”المواطن” حقيقة إيقاف المقطوعة السنوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بعد أنباء بشأن إيقافها بشكل نهائي
متابعات الخليج 365 - ولاء المطرفي
عبر العديد من مستفيدي الضمان الاجتماعي عن غضبهم بعد إيقاف المقطوعة السنوية، مطالبين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعدم إيقافها؛ بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
وعبر وسم “مقطوعة الضمان 20” بموقع تويتر، قال مطرود العتيبي: “والله كانت تنفع بمصاريف اليومية وتسديد ديون، حتى أمي كنت بجيب لها شغالة عشان خواتي أعرسن وما بقي إلا أنا وإخواني، لكن الآن لا حياة لمن تنادي”.
وقالت عهود: “المشكلة أني قدمت في شهر 2 وأروح الشهر اللي راح على أساس أسأل عن مقطوعة أمي متى تقدم وكذا يوم قالت لم يعد فيه شي اسمه مساعدة؛ لأنهم قطعوها نهائيًّا واحتمال يرجعونها واحتمال لا، وإذا رجعت راح ترجع بشروط!”.
من جهتها، أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” أنه لم يتم إيقاف دعم المقطوعة، لكن هناك بعض التحديثات السنوية التي قد تسبب تأخيرًا في الوقت للتقديم على المقطوعة السنوية.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر العمل تكشف لـ”المواطن” حقيقة إيقاف المقطوعة السنوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.