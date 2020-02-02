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شكرا لقرائتكم غبار غدًا على 3 مناطق مع أمطار رعدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السماء غائمة جزئيًّا على بعض المناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.
وتوقعت الأرصاد استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة، ومنها الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة، ومكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية، تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
وتوقعت الأرصاد أيضًا أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.
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