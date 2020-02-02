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فيس بوك تحذف مشاركات علاجات كورونا المزيفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - سان فرانسيسكو

تعتزم شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك حذف كل المعلومات الخطأ بشأن فيروس كورونا المتحور الجديد، بما في ذلك المشاركات الخاصة بالعلاجات ووسائل الوقاية المزيفة، إلى جانب أي محتوى يحاول أن يثني الناس عن تناول الأدوية المقررة. كما قررت الشبكة حذف أي هاشتاقات على موقع تبادل الصور انستقرام تستخدم لنشر معلومات مضللة عن تفشي الفيروس.

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ونقل موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن كانج شينج جين، رئيس قطاع الصحة في فيس بوك، قوله في رسالة عبر الانترنت إنه في حين يسعى العاملون في حقل الصحة على مستوى العالم لحماية الناس من المرض، فإن فيس بوك تدعم جهودهم بطرق عدة، وبخاصة من خلال الحد من انتشار المعلومات الخطأ والمحتوى الضار بشأن الفيروس وتوصيل المعلومات المفيدة إلى الناس.

يذكر أن فيروس كورونا المتحور الجديد انطلق من مدينة ووهان الصينية قبل أيام وانتشر في عدد من دول العالم، في آسيا وأوروبا وأستراليا والشرق الأوسط، وأسفر عن وفاة أكثر من 200 شخص.

وأشارت فيس بوك إلى أنه إلى جانب الحد من انتشار المعلومات الخطأ والمحتوى الضار، فإنها تتعاون مع منظمة الصحة العالمية والشركاء الآخرين لتوفير أحدث المعلومات المفيدة عن المرض من خلال رسائل تظهر على رأس قائمة الأخبار على صفحة موقع فيس بوك.