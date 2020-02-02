20 ألف دولار لمكتشفي ثغرات ألعاب إكس بوكس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ سان فرانسيسكو
قدمت إمبراطورية البرمجيات الأمريكية مايكروسوفت مكافأة مالية تصل إلى 20 ألف دولار لمن يكتشف ثغرة أمنية خطيرة في شبكة وخدمات ألعاب الكمبيوتر التابعة لها «إكس بوكس لايف»، مبينة أن قيمة المكافأة تتحدد على أساس مدى خطورة الثغرة التي تكشف ومدى اكتمال التقرير الذي يقدمه مكتشف الثغرة إلى الشركة.
وأشار موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن مايكروسوفت تبحث عن ثغرات أمنية محددة خطيرة في «إكس بوكس لايف»، فمثلا ستدفع الشركة مكافأة لمن يكشف عن طريقة لتشغيل كود أو شفرة غير مرخصة على أجهزة خادم مايكروسوفت.
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