130 دراجا بطواف السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

يقام اليوم حفل افتتاح طواف السعودية 2020 للدراجات الهوائية في نسخته الأولى، والذي سينطلق فعليا غدا ويستمر حتى السبت المقبل، بتنظيم من الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية.

وسيقدم خلال الحفل، الفرق المشاركة بالسباق، البالغ عددها 130 دراجا عالميا، يمثلون 18 ناديا، في منافسة تمر بخمس مراحل، تبلغ مسافتها 755 كلم، حيث ستكون الانطلاقة من مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي إلى مركز السيباني بمحافظة ضرما، بمسافة 173 كلم، والانطلاقة الثانية من القرية التراثية «حصن سدوس» إلى الدرعية بمسافة 182 كلم، أما ثالثة المراحل فستنطلق من جامعة الملك سعود إلى الدرعية بمسافة 119 كلم، والرابعة من متنزه وادي نمار إلى جامعة الملك سعود بالمزاحمية بمسافة 137 كلم، والمرحلة الأخيرة التي تبلغ مسافتها 144 كلم ستنطلق من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى قصر المصمك بالرياض.