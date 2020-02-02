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التعاون ينقل جماهيره إلى الشارقة

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التعاون ينقل جماهيره إلى الشارقة
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

أكدت إدارة التعاون توفير طائرة لنقل الجماهير إلى الإمارات، لمساندة الفريق في مباراته الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا أمام الشارقة بتاريخ 11 فبراير الحالي.

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وأبان مجلس الإدارة بأن النادي سيتكفل بتذاكر الذهاب والعودة، والسكن والمواصلات وتذكرة المباراة.

وطالبت الإدارة الراغبين في السفر، تسجيل بياناتهم خلال الفعاليات التي ستقام الأربعاء المقبل على هامش مباراة الفريق أمام الاتحاد ضمن الجولة الـ 17 من دوري كأس الأمير للمحترفين، على أن تجرى عملية سحب لاختيار المسافرين.

وأوقعت القرعة التعاون في المجموعة الثالثة بجانب الشارقة وبيرسبوليس الإيراني والدحيل القطري.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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