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التعاون ينقل جماهيره إلى الشارقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة أكدت إدارة التعاون توفير طائرة لنقل الجماهير إلى الإمارات، لمساندة الفريق في مباراته الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا أمام الشارقة بتاريخ 11 فبراير الحالي. Advertisements وأبان مجلس الإدارة بأن النادي سيتكفل بتذاكر الذهاب والعودة، والسكن والمواصلات وتذكرة المباراة. وطالبت الإدارة الراغبين في السفر، تسجيل بياناتهم خلال الفعاليات التي ستقام الأربعاء المقبل على هامش مباراة الفريق أمام الاتحاد ضمن الجولة الـ 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أن تجرى عملية سحب لاختيار المسافرين. وأوقعت القرعة التعاون في المجموعة الثالثة بجانب الشارقة وبيرسبوليس الإيراني والدحيل القطري.



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