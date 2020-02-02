أستراليا ترفض استضافة فريقين من الصين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة
أعلنت أستراليا أن مباريات أنديتها المقررة في بيرث وسيدني بدوري أبطال آسيا لكرة القدم لن تقام في موعدها بسبب حظر السفر نتيجة انتشار فيروس كورونا.
وأكدت الحكومة الأسترالية أنها لن تسمح بدخول أراضيها لجميع الأشخاص غير المواطنين القادمين من الصين في إطار إجراءات اتخذتها لمكافحة هذا الوباء.
وكان مقررا أن يستضيف فريق بيرث غلوري نظيره شنغهاي شينهوا الصيني في 11 فبراير الحالي، ويلتقي سيدني إف سي بشنغهاي في اليوم التالي، بيد أن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أفاد الاتحاد الآسيوي بأنه لن يكون ممكنا إقامة مباريات الجولة الأولى في أستراليا كما كان مقررا.
وكان الاتحاد القاري أعلن الأسبوع الماضي أن مباريات الأندية الصينية المقرر إقامتها على أرضها في فبراير ومارس ضمن دور المجموعات، سيتم نقلها إلى خارج البلاد وتلعب كمباريات خارج الديار بسبب فيروس كورونا الذي يضرب الصين منذ أسابيع.
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