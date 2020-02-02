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حصص غذائية ووقود تدفئة للفلسطينيين النازحين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - بيروت

وزعت مؤسسات وجمعيات خيرية تابعة لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان أمس حصصا غذائية وإغاثية ووقودا للتدفئة على عائلات فلسطينية نازحة من سوريا في منطقة البقاع شرق لبنان.

وأشارت المؤسسات والجمعيات الفلسطينية في بيان إلى أن النازحين الفلسطينيين في البقاع الأوسط والغربي يعيشون وضعا أشد صعوبة لسوء أحوال الطقس وظروف المناخ الباردة، وعدم قدرتهم على تأمين ثمن مواد التدفئة نتيجة ارتفاع أسعارها وعدم وجود مورد مالي أو فرص عمل تمكنهم من تأمين مستلزمات الحياة الأساسية. مما يذكر أن تعداد النازحين الفلسطينيين من سوريا في لبنان يقدر بأكثر من 28 ألفا، بحسب إحصاءات وكالة (الأونروا).