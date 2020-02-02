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إغلاق محلات مخالفة في الوجه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت الفرق الرقابية التابعة لإدارة الخدمات وقسم الرقابة الصحيةببلدية محافظة الوجه، خلال جولاتها التفتيشية المفاجئة الأسبوع الماضي، 4 محلات وصادرت 36 كجم من المواد الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر وسيئة الحفظ، وجرى تسجيل 6 مخالفات.وأكد رئيس بلدية الوجه المهندس محمود العطوي، أنه جرى تطبيق الأنظمة بحق المخالفين.



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