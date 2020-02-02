ضبط مسلخ عشوائي في سوق أنعام الأحساء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الأحساء
ضبطت وكالة الخدمات بأمانة الأحساء ممثلة في إدارة الأسواق المركزية مسلخا للذبح العشوائي، وذلك في إحدى حظائر سوق الأنعام المركزي، تديره عمالة وافدة عمدت إلى الذبح العشوائي خارج المسالخ المعتمدة التابعة للأمانة في ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية والمهنية.
وأكد المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل، أنه تمت مصادرة وإتلاف المضبوطات وتطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة البلدية وإغلاق الموقع احترازيا، مشيرا إلى أن الذبح العشوائي له نتائجه السلبية على الأفراد والمجتمع بصفة عامة كون من يقومون بذلك عمالة غير مختصة، إضافة إلى أن غياب الفحص البيطري للأنعام قبل وبعد الذبح يعرض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض، والذبائح للفساد السريع بسبب تعرضها للملوثات الخارجية، مما يسبب تكاثر البكتيريا والجراثيم المسببة للأمراض المختلفة في اللحوم.
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