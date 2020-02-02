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44 منشأة مخالفة في خميس مشيط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبها تمكنت فرق الرقابة المسائية ببلدية خميس مشيط من ضبط 44 منشأة صحية ومهنية مخالفة خلال جولاتها الأسبوع الماضي، حيث جرى إغلاق 18 منشأة منها وإنذار بقية المنشآت. وأوضح المتحدث الإعلامي للبلدية بدر القرني أن المخالفات المضبوطة تمثلت في عدم وجود رخص بلدية وشهادات صحية، إضافة إلى تدني مستوى النظافة العامة وسوء نقل وتخزين المواد الغذائية، مشيرا إلى أنه تم كذلك ضبط ومصادرة محتويات 45 بسطة وعربة عشوائية مخالفة ومصادرة 1300 كجم من الخضراوات والفواكه، كما تمت مصادرة وإتلاف 730 كجم من اللحوم الفاسدة ومجهولة المصدر، إضافة إلى مصادرة أكثر من 1000 قطعة لإكسسوارات الجوالات رديئة الصنع ومجهولة المصدر، مبينا أنه اتخذت الإجراءات النظامية كافة حيال المخالفين.



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