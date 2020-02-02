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بحث خطة تطوير معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

بحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، خلال ترؤسه أمس اجتماع المجلس العلمي بحضور أعضاء المجلس، خطة تطوير معهد الحرم المكي الشريف ومعهد المسجد النبوي واستقطاب مدرسين لهيئة التدريس في كل من المعهدين والكليتين وتعديل تفاصيل موازنتهما إلى جانب مناقشة موعد تقديم الاختبارات النهائية، إضافة إلى استعراض سير العملية التعليمية في معهد وكلية الحرم المكي الشريف، ومعهد وكلية المسجد النبوي الشريف، وعرض ما تم إنجازه من قرارات في الاجتماع السابق.

وأشاد الدكتور السديس بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم للعلم وأهله خاصة في معاهد وكليات الحرمين الشريفين، لافتا إلى أن المجلس العلمي يشرف على معهد وكلية الحرم المكي الشريف ومعهد وكلية المسجد النبوي الشريف ويعنى برفع الجوانب العلمية كافة في الحرمين الشريفين، من خلال البرامج المبنية على المنهج الصحيح المستمد من الكتاب والسنة والإسهام في إيصال الرسالة العلمية والعالمية للحرمين الشريفين.

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من جهة أخرى استقبلت الوكيل المساعد للشؤون النسائية، الدكتورة العنود العبود وفدا من الجالية الماليزية، وذلك بمشاركة قيادات إدارية وممثلات الإدارات والوحدات، بهدف مد جسور التعاون وتمتين العلاقة بشكل مباشر مع الجهات التعليمية الخارجية، وتبادل المعرفة والأفكار عن طريق استقبال طالبات المدارس والمعاهد من دولة ماليزيا بالوكالة المساعدة للشؤون النسائية.

واطلع الوفد عبر جولة تعريفية على الخدمات المتوفرة لقاصدات البيت العتيق، واستمع لشرح مفصل عن مهام عدد من الإدارات والوحدات المقدمة لعدد من الخدمات وبلغات عدة، بالإضافة إلى لغة الإشارة.

كما قدمت للوفد هدايا تذكارية محتوية على (المصحف الشريف، سجاد صلاة، ماء زمزم، وجبات غذائية).